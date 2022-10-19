«Калгари» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче НХЛ с «Вегасом»

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» закончился очередной матч Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).



В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Микаэль Баклунд. За гостей отличились Уильям Каррье и Бретт Хауден. Отметим, что российский защитник «Калгари» Никита Задоров очков не набрал.



«Калгари» одержал третью победу на старте нового сезона НХЛ. После трёх игр «огоньки» c шестью очками занимают третье место в таблице Западной конференции, «Вегас» идёт на четвёртой строчке в той же конференции, набрав шесть баллов в четырёх встречах.



21 октября «Калгари» встретится с «Баффало Сэйбрз», «золотые рыцари» в этот же день сыграют с «Виннипег Джетс».