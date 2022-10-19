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«Калгари» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче НХЛ с «Вегасом»

«Калгари» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче НХЛ с «Вегасом»
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В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» закончился очередной матч Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Микаэль Баклунд. За гостей отличились Уильям Каррье и Бретт Хауден. Отметим, что российский защитник «Калгари» Никита Задоров очков не набрал.

«Калгари» одержал третью победу на старте нового сезона НХЛ. После трёх игр «огоньки» c шестью очками занимают третье место в таблице Западной конференции, «Вегас» идёт на четвёртой строчке в той же конференции, набрав шесть баллов в четырёх встречах.

21 октября «Калгари» встретится с «Баффало Сэйбрз», «золотые рыцари» в этот же день сыграют с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Уайтклауд, Руа) – 03:55 (5x5)   0:2 Хауден (Макнэбб, Стоун) – 15:23 (5x5)   1:2 Линдхольм (Юбердо, Кадри) – 30:43 (5x4)   2:2 Тоффоли (Андерссон, Юбердо) – 33:19 (5x4)   3:2 Баклунд (Коулман, Уигар) – 55:31 (5x5)
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