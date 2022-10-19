«Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл» по буллитам, у Тренина — «+1»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.
Уже на второй минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Коди Гласса. Больше шайб заброшено в первом периоде не было. Тем не менее на 25-й минуте матча Габриэль Виларди всё-таки сравнял счёт. Но хозяева не планировали уступать, и на 29-й минуте отличился Филип Форсберг, а за 31 секунду до конца второго периода ещё забил и Таннер Жанно.
Вывел гостей в овертайм американский защитник Мэтт Рой. Он забил на 54-й и 58-й минутах третьего периода. В серии послематчевых буллитов победу своей команде принёс Виларди.
Российский нападающий Яков Тренин провёл на льду 10 минут 26 секунд и заработал показатель полезности «+1».
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