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«Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл» по буллитам, у Тренина — «+1»

«Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл» по буллитам, у Тренина — «+1»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

Уже на второй минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Коди Гласса. Больше шайб заброшено в первом периоде не было. Тем не менее на 25-й минуте матча Габриэль Виларди всё-таки сравнял счёт. Но хозяева не планировали уступать, и на 29-й минуте отличился Филип Форсберг, а за 31 секунду до конца второго периода ещё забил и Таннер Жанно.

Вывел гостей в овертайм американский защитник Мэтт Рой. Он забил на 54-й и 58-й минутах третьего периода. В серии послематчевых буллитов победу своей команде принёс Виларди.

Российский нападающий Яков Тренин провёл на льду 10 минут 26 секунд и заработал показатель полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гласс (Гранлунд, Макдона) – 01:32 (5x5)   1:1 Виларди (Калиев, Дурзи) – 24:24 (5x4)   2:1 Форсберг (Гранлунд, Дюшейн) – 28:32 (5x5)   3:1 Жанно (Сиссонс) – 39:29 (5x5)   3:2 Рой (Лемье) – 53:00 (5x5)   3:3 Рой (Виларди, Байфилд) – 57:52 (5x5)   3:4 Виларди – 65:00 (ПБ)
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