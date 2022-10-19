Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Гавриков – вторая звезда матча «Коламбус» – «Ванкувер»

Владислав Гавриков – вторая звезда матча «Коламбус» – «Ванкувер»
Комментарии

Стали известны три лучших игрока очередного матча Национальной хоккейной между «Коламбусом» и «Ванкувером».

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Хозяева победили со счётом 4:3 ОТ.

Российский нападающий Владислав Гавриков стал второй звездой матча. У него гол и результативный пас. Первое же место занял Джонни Годро, который отметился тем же самым. А второе место у Бо Хорват, на счету которого дубль.

Победитель определился в овертайме, где на четвёртой минуте отличился Владислав Гавриков, а голевая передача на счету Егора Чинахова. Это первая победа «Коламбуса» в стартовавшем сезоне. В трёх предыдущих матчах команда уступила «Каролине» (1:4), «Тампе» (2:5) и «Сент-Луису» (2:5).

Новость по теме
Гавриков с передачи Чинахова в овертайме принёс «Коламбусу» первую победу в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022