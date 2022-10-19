Владислав Гавриков – вторая звезда матча «Коламбус» – «Ванкувер»

Стали известны три лучших игрока очередного матча Национальной хоккейной между «Коламбусом» и «Ванкувером».



В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Хозяева победили со счётом 4:3 ОТ.



Российский нападающий Владислав Гавриков стал второй звездой матча. У него гол и результативный пас. Первое же место занял Джонни Годро, который отметился тем же самым. А второе место у Бо Хорват, на счету которого дубль.



Победитель определился в овертайме, где на четвёртой минуте отличился Владислав Гавриков, а голевая передача на счету Егора Чинахова. Это первая победа «Коламбуса» в стартовавшем сезоне. В трёх предыдущих матчах команда уступила «Каролине» (1:4), «Тампе» (2:5) и «Сент-Луису» (2:5).

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