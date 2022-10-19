Стэмкос — о поражении от «Филадельфии»: нам просто не хватило настойчивости

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос считает, что «молнии» были недостаточно настойчивы, чтобы довести матч с «Филадельфией» до победы (2:3). «Молнии» вели по ходу матча в две шайбы, но упустили преимущество.

«Думаю, что нам просто не хватило настойчивости. Мы не можем считать само собой разумеющимся то, что мы получили преимущество в счёте, особенно на домашнем льду, думая, что каждый может немного расслабиться, и всё будет в порядке. Это должен быть настойчивый хоккей. Мы определённо сделали несколько ошибок в этом отношении», — цитирует капитана «молний» официальный сайт НХЛ.

«Тампа-Бэй» после четырёх матчей имеет в своём активе лишь одну победу. Следующий матч «молнии» проведут в гостях у принципиального соперника — «Флориды», 22 октября.