Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон вышел на третье место по голам в истории клуба

Сегодня состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Победу одержала команда хозяев со счётом 7:5.

Капитан «Брюинз» Патрис Бержерон забросил шайбу и набрал три (1+2) очка. 37-летний нападающий опередил Рика Миддлтона (402 шайбы в 881 матче) и единолично занял третье место среди лучших снайперов в истории «Бостона» (403 гола). Выше идут только Джонни Бьюсик (545 голов в 1436 матчах) и Фил Эспозито (459 в 625).



На счету Бержерона в текущем сезоне-2022/2023 НХЛ стало шесть очков — три гола и три результативные передачи. За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ канадец провёл 1220 игр, в которых набрал 988 очков — забросил 403 шайбы и отдал 585 результативных передач.