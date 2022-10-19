Канадский защитник минского «Динамо» Лалонд выведен из списка травмированных игроков
Поделиться
Канадский защитник минского «Динамо» Шон Лалонд выведен из списка травмированных игроков, сообщает официальный сайт клуба. Игрок обороны получил повреждение в игре с подмосковным «Витязем» 5 октября.
В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах, в которых набрал четыре очка за результативные передачи. Также канадец записал на свой счёт 11 штрафных минут.
Напомним, канадский защитник выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. Тогда он играл в «Адмирале». В сезоне-2020/2021 Лалонд перешёл в «Северсталь», в которой отыграл один год. Всего в КХЛ 32-летний канадец принял участие в 110 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 44 очка.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
14:56
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:37
-
13:23
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:16
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:18
-
09:02
-
08:47
-
08:25
-
08:15
-
08:01
-
07:47
-
07:42
-
07:25
-
06:56
-
06:46
-
06:00
-
05:15
-
04:59
-
04:44
Партнерский контент