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Канадский защитник минского «Динамо» Лалонд выведен из списка травмированных игроков

Канадский защитник минского «Динамо» Лалонд выведен из списка травмированных игроков
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Канадский защитник минского «Динамо» Шон Лалонд выведен из списка травмированных игроков, сообщает официальный сайт клуба. Игрок обороны получил повреждение в игре с подмосковным «Витязем» 5 октября.

В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах, в которых набрал четыре очка за результативные передачи. Также канадец записал на свой счёт 11 штрафных минут.

Напомним, канадский защитник выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. Тогда он играл в «Адмирале». В сезоне-2020/2021 Лалонд перешёл в «Северсталь», в которой отыграл один год. Всего в КХЛ 32-летний канадец принял участие в 110 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 44 очка.

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