Канадский защитник — о переходе в «Динамо»: надеялся, что однажды Минск станет моим домом

Защитник Шон Лалонд поделился эмоциями от перехода в минское «Динамо».
«Когда я был моложе, чаще шёл в атаку. Но со временем повзрослел и научился лучше обороняться. Теперь могу назвать себя универсальным защитником. Играю в большинстве, меньшинстве — готов исполнить любую роль, которая будет нужна команде.
Минск? Это очень красивый город, один из лучших на просторах КХЛ. Поэтому я сюда и стремился, надеялся, что однажды Минск станет моим домом. Сейчас так и получилось. Ещё раньше, до приезда в КХЛ, был в курсе, что в «Динамо» много легионеров. При этом не скажу, что белорусская столица похожа на какое-то другое место. Все города разные», — приводит слова Лалонда «Прессбол».
Напомним, канадский защитник выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. Тогда он играл в «Адмирале». В сезоне-2020/2021 Лалонд перешёл в «Северсталь», в которой отыграл один год. Всего в КХЛ 32-летний канадец принял участие в 110 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 44 очка.
- 30 июля 2022
-
15:24
-
15:01
-
14:44
-
14:03
-
14:00
-
13:28
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
12:22
-
11:51
-
11:40
-
11:19
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:01
-
09:56
-
09:21
-
09:04
-
08:57
-
08:25
- 29 июля 2022
-
23:45
-
23:07
-
22:33
-
22:05
-
21:32
-
21:20
-
20:54
-
20:24
-
19:49
-
19:17
-
18:45
-
18:11
-
17:47