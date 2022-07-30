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Канадский защитник — о переходе в «Динамо»: надеялся, что однажды Минск станет моим домом

Канадский защитник — о переходе в «Динамо»: надеялся, что однажды Минск станет моим домом
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Защитник Шон Лалонд поделился эмоциями от перехода в минское «Динамо».

«Когда я был моложе, чаще шёл в атаку. Но со временем повзрослел и научился лучше обороняться. Теперь могу назвать себя универсальным защитником. Играю в большинстве, меньшинстве — готов исполнить любую роль, которая будет нужна команде.

Минск? Это очень красивый город, один из лучших на просторах КХЛ. Поэтому я сюда и стремился, надеялся, что однажды Минск станет моим домом. Сейчас так и получилось. Ещё раньше, до приезда в КХЛ, был в курсе, что в «Динамо» много легионеров. При этом не скажу, что белорусская столица похожа на какое-то другое место. Все города разные», — приводит слова Лалонда «Прессбол».

Напомним, канадский защитник выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. Тогда он играл в «Адмирале». В сезоне-2020/2021 Лалонд перешёл в «Северсталь», в которой отыграл один год. Всего в КХЛ 32-летний канадец принял участие в 110 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 44 очка.

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