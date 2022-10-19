Главный тренер «Авангарда» прокомментировал третье поражение подряд

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором». «Ястребы» проиграли с минимальным счётом — 0:1. Для омичей это поражение стало третьим подряд и четвёртым в пяти встречах.

«Упорная игра. И одни, и другие старались, хотели выиграть. Может, не такое большое количество моментов, но хорошие скорости, хорошая борьба. По нам: два разных матча мы играли здесь и в Магнитогорске. Сегодня мне ни за одного хоккеиста не стыдно. Все сделали всё, что могли. Жаль, что в конце допускаем простейшие ошибки. «Один в один» нужно такие ситуации не проигрывать, но и нужно забивать, когда есть моменты, больше создавать, закрывать вратаря. Счёт 1:0 – нужно лучше играть в нападении.



Не было ли желания сегодня поставить в ворота Василия Демченко? У него небольшая травма. Станислав Галимов начнёт её первым голкипером? Думаю, что Стас сегодня заслужил следующую встречу. «Авангарду» плохо удаются третьи периоды? Сегодня, считаю, третий период удался, но, к сожалению, опять пропустили. А так — по движению видно, что ребята были в хорошем тонусе», — приводит слова Кравеца официальный сайт «Трактора».