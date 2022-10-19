Главный тренер «Авангарда» прокомментировал третье поражение подряд

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором». «Ястребы» проиграли с минимальным счётом — 0:1. Для омичей это поражение стало третьим подряд и четвёртым в пяти встречах.
«Упорная игра. И одни, и другие старались, хотели выиграть. Может, не такое большое количество моментов, но хорошие скорости, хорошая борьба. По нам: два разных матча мы играли здесь и в Магнитогорске. Сегодня мне ни за одного хоккеиста не стыдно. Все сделали всё, что могли. Жаль, что в конце допускаем простейшие ошибки. «Один в один» нужно такие ситуации не проигрывать, но и нужно забивать, когда есть моменты, больше создавать, закрывать вратаря. Счёт 1:0 – нужно лучше играть в нападении.
Не было ли желания сегодня поставить в ворота Василия Демченко? У него небольшая травма. Станислав Галимов начнёт её первым голкипером? Думаю, что Стас сегодня заслужил следующую встречу. «Авангарду» плохо удаются третьи периоды? Сегодня, считаю, третий период удался, но, к сожалению, опять пропустили. А так — по движению видно, что ребята были в хорошем тонусе», — приводит слова Кравеца официальный сайт «Трактора».
- 19 октября 2022
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:58
-
18:36
-
18:17
-
17:55
-
17:34
-
17:20
-
16:50
-
16:42
-
16:10
-
15:28
-
15:07
-
14:56
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:37
-
13:23
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:16
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:50