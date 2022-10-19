Р. Ротенберг: видел, как капитан «Детройта» Ларькин отобрал шайбу. Это финт Дацюка

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Автомобилистом» (3:1) поделился мыслями о Павле Дацюке.
«Созванивались ли перед встречей с Дацюком? С Дацюком мы в очень хороших отношениях, это великий игрок, пример для мальчишек. Все мы вспоминаем его стиль игры, смотрим его хайлайты. Недавно смотрел игру Ларькина (речь идёт о Дилане Ларкине, капитане «Ред Уингз». — Прим. «Чемпионата») из «Детройта». Там был такой момент, когда игрок шёл уже забивать в пустые ворота, а Дилан Ларькин, который играл с Дацюком, отобрал шайбу. Вспомнил, что это финт Дацюка, он всегда был лучшим в отборе шайбы. Вижу, что хоккей Дацюка, его мастерство живёт везде — и в НХЛ, и в КХЛ. И мы постоянно смотрим хайлайты, учим наших игроков на его примере. А так, сейчас он был игроком «Автомобилиста», перед матчами мы не общаемся. Встреча — это спортивная схватка, где побеждает сильнейший, а после матча мы пообщаемся, обменяемся мнениями», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 октября 2022
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