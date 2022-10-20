Валерий Ничушкин забил и отдал пас за две минуты в матче с «Виннипегом»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Виннипег Джетс».



На момент написания новости закончился второй период. Счёт на табло ничейный – 3:3.



На 37-й минуте российский нападающий Валерий Ничушкин помог пасом своему партнёру Микко Рантанену забить, а через две минуты Ничушкин и сам поразил ворота соперников. Ничишкину же ассистировали Микко Рантанен и Кейл Макар.



До этого за хозяев забил ещё один гол Рантанен с пасов Натана Маккинона и Девона Тэйвза. А за гостей забивали Сэм Ганье, Нил Пионк и Коул Перфетти.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 18 сейвов за два сыгранных периода.