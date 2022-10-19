«Колорадо» — «Виннипег». Ничушкин войдёт во вкус

Россиянин только набирает ход и ещё не раз удивит своей великолепной игрой.

20 октября состоится матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.69, а победа «Джетс» идёт за 4.00. На ничью предлагают поставить за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» 20 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Виннипег» (20.10.2022)

На 20 октября в Национальной хоккейной лиге запланированы три встречи. Особое внимание стоит уделить матчу «Колорадо» — «Виннипег», который пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере, а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Колорадо» уже провело три официальных матча с момента старта сезона. Клуб расположился на пятой строчке Западной конференции. Накануне он обыграл «Миннесоту» на выезде (6:3). Валерий Ничушкин выкладывается в каждой игре. Он забросил шайбу и сделал две результативные передачи в той встрече. На его счету четыре гола и два ассиста в трёх играх. Весьма неплохое начало сезона.

Быков: Овечкин хорошо начал этот сезон НХЛ.

Стоит отметить, что эта победа была важной для команды, ведь до этого «Колорадо» потерпел поражение в матче с «Калгари». С результативностью, как и ожидалось, проблем не было. Обладатели Кубка Стэнли сейчас на хорошем ходу. Натан Маккиннон в последней встрече забросил шайбу и сделал две передачи. У хоккеиста уже два гола и пять ассистов в новом сезоне.



«Виннипег» успел провести всего две встречи, в которых набрал лишь два очка. На старте сезона НХЛ команда одержала победу в матче с «Рейнджерс» (4:1), а следом потерпела поражение в игре с «Далласом» (1:4). Клуб больше подходит на роль середняка, но это только первое впечатление. После двух игр он располагается на 10 месте Западной конференции.

После ухода из состава «Джетс» Евгения Свечникова российских спортсменов в клубе не осталось. Из лучших бомбардиров в команде можно выделить Марка Шайфли, набравшего три очка в двух матчах. До лидеров «Колорадо» ему ещё далеко, но всё-таки это неплохой результат.

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Между собой команды играли 37 раз. У хозяев — 19 побед, а у гостей — 18. Преимущества, как видно, нет. Однако «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли и выдал отличный старт нового сезона. Лидеры в полном порядке и с защитой явных проблем нет.

Поддержка трибун в НХЛ всегда на стороне хозяев льда. «Колорадо» провело неплохую предсезонку на домашней арене. Поэтому рекомендуем сыграть на победу «Колорадо» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.84. За последние 10 очных игр только раз тотал был ниже пяти шайб.

«Колорадо» начало сезон активно. В каждой из трёх игр текущего регулярного сезона с участием клуба забивалось не менее семи голов. Во всех этих матчах команда Ничушкина пробивала индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы. «Виннипег» не такой результативный клуб, но в предыдущей игре пропустил четыре гола, а этот матч будет вторым подряд на выезде.

«Колорадо» — «Виннипег»: прогноз и ставка на матч НХЛ 20 октября 2022 года

«Колорадо» хорошо провёл последний матч, по сравнению с соперником. В очных встречах фаворита выделить трудно, но на данный момент обладатели Кубка Стэнли владеют преимуществом. К тому же, на их стороне поддержка трибун. Поэтому проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал больше. С результативностью проблем нет, особенно когда за дело берётся Ничушкин и он только разогревается.



Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 7.29.

Прогноз на матч ЦСКА — «Куньлунь» с коэффициентом 2.15.

Прогноз на матч СКА — «Автомобилист» с коэффициентом 2.13.

Овечкин вошёл в топ-80 в истории НХЛ по голевым передачам.

Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 10 очков в сезоне.