Сегодня состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» на своём льду принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

В одном из эпизодов матча российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв провёл сокрушительный силовой приём против четвёртого номера драфта НХЛ Шейна Райта. За молодого партнёра по команде вступился хоккеист «Сиэтла» Райан Донато. По итогам игрового эпизода Барбашёв получил малый штраф за грубость, Донато судьи выписали четыре минуты за грубость, а «Сент-Луис» получил право на большинство.

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За два матча текущего сезона на счету Барбашёва один гол. Следующий матч «Сент-Луис» проведёт в гостях с «Эдмонтон Ойлерс». Старт матча запланирован на 22 октября 23:00 мск.