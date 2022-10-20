Великий Айзерман мечтал возродить «Детройт». Но старт НХЛ накрыл его планы медным тазом?

Спустя всего неделю после начала регулярки «Ред Уингз» надолго потеряли двух звёзд. Один из них даже угодил в специальную программу от НХЛ.

На стыке конца 1990-х – начала 2000-х годов «Детройт Ред Уингз» считался одной из наиболее могущественных команд в Национальной хоккейной лиге. Под руководством сначала легендарного Скотти Боумэна, а затем и Майка Бэбкока «красные крылья» постоянно добирались до решающих стадий плей-офф, практически неизменно борясь за Кубок Стэнли. Лучшее время в истории американского клуба неотрывно было связано с присутствием в нём великого канадского нападающего Стива Айзермана.

Уроженец Кранбрука был выбран «Детройтом» под четвёртым номером на драфте НХЛ – 1983. Уже спустя три года Стиви Уай стал капитаном «Ред Уингз» и в этом статусе оставался до самого конца своей карьеры, которую он завершил в 2006 году. Айзерману по сей день принадлежит рекорд по самому длительному пребыванию (20 лет) на посту капитана команды НХЛ. И вряд ли в ближайшем будущем кому-либо из игроков НХЛ удастся превзойти достижение Айзермана. Даже россиянин Александр Овечкин «всего лишь» 12 лет является капитаном своего «Вашингтона».

За время игровой карьеры Айзерман стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, а также выиграл несколько индивидуальных призов НХЛ, включая «Лестер Пирсон Эворд» в 1989 году, «Конн Смайт Трофи» в 1998 году как самому ценному игроку плей-офф, «Фрэнк Дж. Селки Трофи» в 2000 как лучшему форварду оборонительного плана и «Билл Мастертон Трофи» в 2003-м. Также девять раз участвовал в Матче всех звёзд НХЛ.

В июле 2006 года Стив повесил коньки на гвоздь и моментально получил должность в офисе «Ред Уингз», став вице-президентом по хоккейным операциям и уже в этом качестве выиграв свой четвёртый Кубок Стэнли в 2008 году. В следующем сезоне «Детройт» снова добрался до решающей стадии плей-офф, но второй раз подряд стать обладателем трофея у них не получилось – «Питтсбург Пингвинз» сумел взять реванш за поражение годичной давности. А ещё через год Айзерман покинул Город моторов, перебравшись в Тампу, получив назначение на пост генерального менеджера местных «Лайтнинг».

С этого времени и началось довольно стремительное увядание «Детройта». Начали стареть, получать травмы и постепенно завершать карьеры в НХЛ такие иконы клуба, как Никлас Лидстрём, Никлас Кронвалль и Хенрик Зеттерберг и другие статусные игроки команды вроде Юхана Франзена. Менеджмент клуба всё чаще допускал трансферные просчёты, и «Ред Уингз» угодили в многолетний кризис. В последний раз американская команда хотя бы просто становилась участником розыгрыша Кубка Стэнли в 2016 году, а выигрывала серию плей-офф и того дальше – в 2013-м.

Ради надежды возродить былое величие «Ред Уингз» владельцы клуба вернули в Детройт свою легенду – три года назад Айзерман оставил «Лайтнинг», чтобы начать исправлять все ошибки, которые были допущены предыдущим менеджером «красных крыльев». Процесс выхода из кризиса оказался небыстрым – в течение трёх сезонов Стиви Уай старался не предпринимать резких шагов, понимая, что одним или двумя решениями тут ничего не исправить.

Айзерман проводил большую работу на драфте и сумел заполучить таких игроков, как Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд, которые в прошлом сезоне уже зарекомендовали себя как хоккеисты уровня НХЛ. И наконец после очередного непопадания в плей-офф в прошлом сезоне Айзерман посчитал, что время для прорыва пришло. Болельщики американского клуба, в течение долгого времени мечтавшие об отставке главного тренера Джеффа Блэшилла, вздохнули с облегчением в тот день, когда их желания осуществились. Новым рулевым «Детройта» стал Дерек Лалонд, ранее входивший в тренерский штаб Джона Купера в «Тампе».

А затем настало время и для менеджерских решений самого Айзермана. На рынке свободных агентов «Детройт» оказался самым крупным игроком. «Ред Уингз» потратили $ 80 млн на следующие контракты: в. Вилле Хуссо (три года по $ 4,75 млн), з. Бен Шьяро (четыре года по $ 4,75 млн), з. Олли Мяяття (один год и $ 2,25 млн), н. Дэвид Перрон (два года по $ 4,75 млн), н. Эндрю Копп (пять лет по $ 5,625 млн), н. Доминик Кубалик (два года по $ 2,5 млн).

Всё складывалось так хорошо для «Детройта», ведь впервые за долгие годы в клубе подобрался состав, который при грамотной тренерской работе должен был как минимум бороться за выход в плей-офф. Но уже спустя всего неделю после старта регулярного чемпионата «Ред Уингз» на долгий срок потеряли сразу двух ведущих игроков топ-6. Сначала стало известно о внесении в список травмированных канадского форварда Тайлера Бертуцци (второй бомбардир команды в прошлом сезоне), а сегодня утром как гром среди ясного неба разорвалась новость о состоянии чеха Якуба Враны.

Якуб Врана Фото: nhl.com

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и сама лига объявили сегодня, что нападающий «Детройта» будет недоступен для игры за свой клуб на неопределённый период, пока он находится под опекой программы помощи игрокам НХЛ и НХЛПА. Чешский нападающий не вышел на тренировку «Ред Уингз» и пропустил недавний матч с «Лос-Анджелесом».

Данная программа помогает игрокам НХЛ в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. По условиям совместной программы Врана продолжит получать зарплату по контракту с «Детройтом» ($ 5,25 млн в год) во время лечения. Он вернётся в клуб, когда администраторы программы допустят его к игре на льду. Уход за Враной будет осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам НХЛ и НХЛПА.

Доподлинно неизвестно, что на самом деле случилось с 26-летним Враной, но попадание в специальную программу от НХЛ говорит о том, что ничего хорошего с чехом уж точно не произошло. Например, несколько лет назад сообщалось о попадании в подобную программу нападающего «Оттавы Сенаторз» Бобби Райана. Потом выяснилось, что американец лечился от алкоголизма.

Что касается Якуба, то большую часть минувшего сезона чешский форвард пропустил из-за операции на плече. Вполне возможно и даже вероятно, что после возвращения на лёд Врана играл на обезболивающих и в какой-то момент перебор с сильнодействующими препаратами вполне мог негативным образом отразиться на состоянии его здоровья.

Но на данный момент это не более чем возможные версии произошедшего. Сам «Детройт» уже убрал Врану из активного состава команды и опубликовал очень короткий пресс-релиз, в котором было сказано, что в ближайшее время от клуба не последует никаких комментариев по ситуации. В нынешнем сезоне Врана принял участие всего в двух матчах и даже успел отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Но теперь никому не известно, когда он сможет вернуться на лёд.

Таким образом, в течение нескольких дней «Детройт» остался без двух игроков, вокруг которых команда планировала строить свою игру в нынешнем сезоне. Сейчас «Ред Уингз» находятся на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ. Но вряд ли потеря игроков уровня Бертуцци и Враны пройдёт для американской команды бесследно. В сложившейся ситуации Стиву Айзерману не позавидуешь. В межсезонье он сделал всё, чтобы клуб наконец вышел из кризиса и стал добиваться приемлемых результатов. Но начало регулярки может разрушить все его планы на этот сезон.