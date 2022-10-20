Каменский: Овечкин в этом сезоне НХЛ может забить 50 голов, но многое зависит от команды

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал, сколько голов может забить нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в текущем сезоне, а также отметил отличную игру форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

«Саша в этом году может забить 50 голов и больше и успеет обогнать Горди Хоу. Он может хоть каждый сезон забивать около 50 шайб, но многое ещё зависит от команды, он же не один играет.

Тарасенко – великолепный игрок и в команде играет одну из ведущих ролей – это показывают его результаты. Да, у него были травмы, но после них Владимир восстановился и доказал, что он игрок высокого класса, доказал своей результативностью. Если травм не будет, то Владимир продолжит играть на своём уровне», – цитирует Каменского Metaratings.ru.

У Тарасенко пять очков (2+3) в стартовавшем сезоне НХЛ, Овечкин также имеет на своём счету пять очков (2+3). На счету Овечкина 782 шайбы в карьере в НХЛ, отставание от Хоу — 19 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).