Американский журналист поставил на то, что Овечкин в 37 лет забьёт 45 голов

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мыслями о ситуации в «Вашингтон Кэпиталз».
«В прошлом сезоне «Кэпиталз» не входили в тройку лучших команд Столичного дивизиона, и я не думаю, что они снова попадут в топ-3 в этом сезоне. Для меня они находятся на пятом месте: позади «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Центрфорвард Никлас Бекстрём может пропустить весь сезон из-за травмы бедра. Это важно. Строум может быть полезным центральным нападающим, но Бекстрём уже более десяти лет остаётся связующим звеном. Когда швед здоров, он один из лучших двусторонних центральных нападающих в НХЛ. Том Уилсон также не начнёт сезон из-за межсезонной операции на колене, и он сможет вернуться не раньше января. Это ещё один огромный удар, потому что Уилсон открывает так много пространства на льду со своими-то размерами, и у него есть навыки, чтобы соответствовать им.
Овечкину сейчас 37, и я думаю, что он забьёт 45 голов — это правильное число. Но Уилсон не доберётся до своих 24 шайб из-за позднего начала сезона, а ещё «Вашингтон» должен заменить Бекстрёма. Строум и Браун могут что-то компенсировать, но не всё. «Айлендерс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз» должны быть лучше, чем в прошлом сезоне. И Атлантический дивизион тоже должен подтянуться с апгрейдами, сделанными «Оттавой», «Баффало» и «Детройтом», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.
- 19 октября 2022
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