«Амур» вырвал победу у «Витязя» в концовке встречи и прервал пятиматчевую серию поражений

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Витязем». Победу в матче одержала команда хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

На 14-й минуте матча счёт открыл Александр Шаров с передач Артёма Аляева и Виктора Балдаева. На 30-й минуте Степан Старков сравнял счёт с передачи Кирилла Рассказова. «Амур» вновь вышел вперёд на 35-й минуте, очередную шайбу забросил Ярослав Лихачёв. «Витязю» удалось быстро сравнять счёт на 39-й минуте усилиями Скотта Уилсона. За две с небольшим минуты до конца третьего периода победу «Амуру» принёс точный бросок Сергея Дубакина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» прервал пятиматчевую серию поражений, «Витязь» уступил в четвёртом матче кряду.