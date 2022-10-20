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«Амур» вырвал победу у «Витязя» в концовке встречи и прервал пятиматчевую серию поражений

«Амур» вырвал победу у «Витязя» в концовке встречи и прервал пятиматчевую серию поражений
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Витязем». Победу в матче одержала команда хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

На 14-й минуте матча счёт открыл Александр Шаров с передач Артёма Аляева и Виктора Балдаева. На 30-й минуте Степан Старков сравнял счёт с передачи Кирилла Рассказова. «Амур» вновь вышел вперёд на 35-й минуте, очередную шайбу забросил Ярослав Лихачёв. «Витязю» удалось быстро сравнять счёт на 39-й минуте усилиями Скотта Уилсона. За две с небольшим минуты до конца третьего периода победу «Амуру» принёс точный бросок Сергея Дубакина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Шаров (Аляев, Балдаев) – 13:23 (5x5)   1:1 Старков (Рассказов) – 29:55 (5x5)   2:1 Лихачёв (Корягин, Николишин) – 34:42 (5x5)   2:2 Уилсон (Кара, Рассказов) – 38:44 (5x5)   3:2 Дубакин (Корягин, Йордан) – 57:49 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» прервал пятиматчевую серию поражений, «Витязь» уступил в четвёртом матче кряду.

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