Новиков: Ничушкин показывает пример мужества, преданности и любви к хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил старт чемпионата НХЛ в исполнении российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Превращение Ничушкина можно сравнить с превращением Золушки. Хотя сам он скажет, что превратился в рыцаря на льду. Интересно, как сам Валерий пережил ту серию из 91 матча подряд без голов? Это пример мужества, преданности и любви к хоккею, а также характера. Для многих ребят, которые хотят стать хоккеистами и чего-то добиться в жизни, эти примеры должны рассказывать тренеры. Может быть, об этом нужно рассказывать и взрослым игрокам, у которых что-то не получается. То, что Ничушкин – молодец и что сейчас его все любят и гордятся им, – это факт. А любили ли его, когда он 91 матч подряд не мог забить? Мы с улыбкой говорили: «Ну да, есть такой хоккеист». Мы гордимся Валерой за то, что он смог это пережить и дать очень хороший пример. Пример – это конкретная ситуация в жизни. Когда ты говоришь о том, что есть такой хоккеист Ничушкин, который совершил подвиг для себя, не сдался и улетел сейчас в космос, – это одно дело. Другое – то, что свою силу и класс нужно доказывать в тренировках и играх, чтобы в тебя поверили. И тебе нельзя останавливаться. Нужно быть мужественным и преданным хоккею. И тогда ты будешь пользоваться уважением.



Мы не зря говорим о Дадонове и Наместникове, потому что им ещё тяжелее. Они не такие гиганты, как Ничушкин. Валерий — физически сильный игрок, а это играет очень большую роль. А эти винтики сражаются, пыхтят, ничего не боятся и так же радуются игре. Хоккей – это очень серьёзный воспитательный и психологический инструмент, и наши детские тренеры должны обратить на него очень серьёзное внимание на примерах наших хоккеистов. Русские ребята в НХЛ показывают самые хорошие примеры. Думаю, что американские и канадские детские тренеры тоже могут ими воспользоваться. Дескать, вот такой у Ничушкина был путь», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ничушкин вышел на первое место в НХЛ по голам в большинстве после сегодняшнего матча с «Виннипегом». Ничушкин делит третье место в списке бомбардиров НХЛ с восемью очками (5+3). По голам россиянин занимает второе место в лиге.