Вот за что Ничушкину платят $ 6 млн в год! Русский богатырь – второй снайпер сезона НХЛ

Восьмилетний и многомиллионный контракт Валерия Ничушкина в момент подписания породил больше опасений, чем радостей. В предыдущем сезоне российский нападающий превратился в одну из главных причин, почему «Колорадо» возвысился над другими командами НХЛ. Уроженец Челябинска переписал все собственные рекорды по ключевым статистическим показателям и одинаково эффективно использовал свои сильные стороны как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Но ещё сильнее были сомнения в стабильности Валерия, в том, что он «пришёл править» всерьёз и надолго. До чемпионского года Ничушкин провёл в «Эвеланш» два довольно посредственных сезона, а ещё раньше бил антирекорды результативности в «Далласе».

«Колорадо» оказался едва ли не единственным в мире местом, где по поводу форварда не колебались. «Лавины» выдали Ничушкину максимально возможный по длительности трудовой договор со средней зарплатой в $ 6,1 млн в год, чем нарушили негласное правило. Раньше «Эвеланш» старались избегать восьмилетних соглашений даже для безальтернативных звёзд вроде Натана Маккиннона.

«Подписание долгосрочного контракта с Ничушкиным было для нас главной целью в это межсезонье, поскольку он был бы одним из самых востребованных нападающих на рынке свободных агентов», – так в июле сделку комментировал Джо Сакик, генеральный менеджер «Колорадо». – Ничушкин – большой, сильный, быстрый, цепкий вингер, безжалостно владеющий шайбой. Он усердно работает вне льда, а также в тренажёрном зале. Ничушкин – скромный человек и отличный товарищ по команде. Он очень важный игрок в нашем составе, и во многом благодаря ему мы выиграли Кубок Стэнли».

Старт сезона подтверждает слова Сакика. В четырёх матчах у Валерия уже восемь очков, в том числе пять шайб. Среди снайперов лиги он на данный момент уступает только Стивену Стэмкосу, а все остальные – от Мэттьюса до Овечкина – позади.

Сохранить темп по два балла за игру будет чем-то из области фантастики – последний раз с аналогичной задачей справлялся в конце девяностых сам Марио Лемье. Но и в «Колорадо» вряд ли ждут от Ничушкина потока голевых подвигов. «Он может играть в первом звене с нашими лучшими парнями, его можно перемещать вверх и вниз по составу. Его можно использовать в ситуации, в которой он вам нужен», – отмечал Сакик летом.



Именно универсальность – главный конёк Ничушкина. И прямо сейчас это качество форварда ценят в «Колорадо» по-особенному высоко. Накануне стало известно, что капитан «лавин» Габриэль Ландеског не вернётся на лёд как минимум до середины января. Наверняка Ничушкин не помощник в выполнении капитанских функций, но с ролью шведа на площадке Валерий уже справляется на отлично.

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Ничушкин перевоплотился в центральную фигуру «лавин» при розыгрыше большинства. Четыре шайбы из пяти он забросил в расстановке 5х4. Кроме того, Биг Вэл внезапно обнаружил отличное взаимопонимание с Микко Рантаненом. Финн четырежды ассистировал россиянину, причём вместе нападающие нащупали комбинацию, которая через десяток повторений может стать их коронкой.

Найдите десять отличий. Вот так Ничушкин забивал «Калгари»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А вот так «Виннипегу»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

При этом созиданием обязанности Ничушкина не ограничиваются. Он, как и в прошлом сезоне, активно участвует в форчекинге и других элементах разрушения. Валерий пользуется колоссальным доверием тренеров: его среднее игровое время превышает 21 минуту – норма для защитника первой пары и редкость для большинства нападающих. Вопросы, впрочем, всё равно остаются. Неужели Ничушкин действительно настолько крутой игрок? Всегда ли он таким был или переродился недавно? И, пожалуй, самый важный для «Колорадо» — хватит ли его мощи на все восемь лет контракта?