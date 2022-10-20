Кудашов: вторая игра подряд — учебник для «Динамо». Не умеем играть большие игры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причины поражения в матче с «Локомотивом» (2:4) и рассказал, почему его команда много пропускает во вторых периодах.

«Вы знаете, вот это вторая игра – ЦСКА и «Локомотив» – для нас как учебник. Как надо правильно и терпеливо играть все 60 минут. Где-то надо потерпеть, когда ты ведёшь в счёте и соперник забирает преимущество, поиграть на результат. У нас пока это не получается. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше. По игре: первый период был за нами, но мы забиваем один гол. Потом, когда отдаём преимущество, пропускаем три гола. А потом уже равная игра идёт. До сих пор мы не умеем играть такие большие игры, которые играются 60 минут.

Восемь пропущенных голов в трёх матчах во вторых периодах? Не только в этом. Как я уже сказал, в первом периоде мы владеем преимуществом, а во втором успокаиваемся и думаем, что дальше так и будет. Сегодня у нас был акцент именно на этом и совсем другая установка была. Но не выполняем её пока. Нужно играть все 60 минут, чтобы выигрывать такие матчи, а не отрезками.

Второй год подряд просаживаемся на этом отрезке октября? Именно сейчас я об этом сказать не могу. Если в том году видел, что команда просела физически, сейчас этого нет. В свете травм планируем ли в поездку вызывать игроков из Питера? Планируем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» после поражения занимает третью строчку в таблице Западной конференции, «Локомотив» — на второй.

Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с минским «Динамо» 24 октября в 19:30 мск. «Локомотив» также сыграет с минчанами, но 22 октября в 17:10 мск.