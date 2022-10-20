«Он на «электростуле» катается». Нападающий «Торпедо» Гончарук — о партнёре Воронине

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал о победе над «Сочи» (4:1), а также прокомментировал скорость своего партнёра по команде форварда Кирилла Воронина.
«Нас сегодня вперёд гнали болельщики, и мы обязаны были выигрывать. На выезде мы сыграли плохо, и оправданий этому нет. Все команды в равных условиях. Нам было важно восстановить свою игру, которую мы потеряли на выезде. Это быстрый пас и много голов. У нас есть свой «тон хоккея», которого мы стараемся всегда придерживаться. Никаких указаний не отвечать на агрессию хоккеистов «Сочи» не было. Ребята сами понимают, когда можно и нужно на агрессию ответить, а когда лучше воздержаться. Правильно сделали, что не стали ввязываться. Мне в этом сезоне гораздо легче играть, потому что есть доверие тренерского штаба и партнёров. Но могу играть ещё лучше. Потому что есть много моментов, которые я не реализую.
Могу ли я бежать быстрее Кирилла Воронина? Он на «электростуле» по льду катается, куда мне до него. Воронин – человек-скорость», — цитирует Гончарука сайт КХЛ.
Гончарук в текущем сезоне сыграл за «Торпедо» 18 игр, в которых набрал 7 (4+3) очков. Воронин провёл за нижегородцев 20 игр и набрал 12 (4+8) очков.
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