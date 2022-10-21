Малкин впервые с 2014 года набирает очки в четырёх матчах подряд на старте сезона НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Лос-Анджелес Кингз», который в эти минуты проходит на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». К моменту подготовки новости хозяева ведут со счётом 3:0 в конце первого периода.



Малкин набрал очки в четырёх матчах подряд на старте Национальной хоккейной лиги. В предыдущий раз он демонстрировал такую эффективность восемь лет назад. В сезоне-2014/15 Малкин набирали очки в 11 играх регулярного чемпионата подряд (с 10 октября по 5 ноября 2014 года включительно). Тогда он забросил пять шайб и сделал 11 ассистов.



В стартовом матче сезона-2022/23 Малкин забросил шайбу в игре с «Аризоной». В следующей игре с «Тампой» он отдал результативную передачу Брайану Расту. Обе эти встречи завершились в пользу «Питтсбурга» с одинаковым счётом 6:2. Затем же, в выездном матче с «Монреалем», Малкин отметился дублем, однако соперник ответил на это тремя голами, вырвав победу в овертайме (3:2).

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