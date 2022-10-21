Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

На 5-й минуте матча счёт открыл Матс Цуккарелло. Но уже через три минуты Бо Хорват сделал счёт равным. А на 17-й минуте гости вовсе вышли вперёд благодаря точном выстрелу Нильса Омана. На последней минуте первого периода Сэм Стил с передачи российского нападающего Кирилла Капризова всё-таки вновь сделал счёт равным.



На 34-й минуте Дакота Джошуа позволил гостям повести в счёте. Но на 49-й минуте Цуккарелло с передачи Капризова перевёл игру в овертайм, где уже сам Капризов решил исход игры.

За гостей играло сразу три россиянина. Форвард Илья Михеев очков не набрал, а вот нападающие Андрей Кузьменко и Василий Подколзин оба заработали коэффициент полезности «-1».