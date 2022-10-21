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Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером»

Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

На 5-й минуте матча счёт открыл Матс Цуккарелло. Но уже через три минуты Бо Хорват сделал счёт равным. А на 17-й минуте гости вовсе вышли вперёд благодаря точном выстрелу Нильса Омана. На последней минуте первого периода Сэм Стил с передачи российского нападающего Кирилла Капризова всё-таки вновь сделал счёт равным.

На 34-й минуте Дакота Джошуа позволил гостям повести в счёте. Но на 49-й минуте Цуккарелло с передачи Капризова перевёл игру в овертайм, где уже сам Капризов решил исход игры.

За гостей играло сразу три россиянина. Форвард Илья Михеев очков не набрал, а вот нападающие Андрей Кузьменко и Василий Подколзин оба заработали коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Цуккарелло (Хартман, Миддлтон) – 04:37 (5x5)   1:1 Хорват (Пирсон, Бёзер) – 07:58 (5x5)   1:2 Оман (Джошуа, Хьюз) – 16:47 (5x5)   2:2 Стил (Капризов) – 19:00 (5x5)   2:3 Джошуа (Экман-Ларссон, Оман) – 33:37 (5x5)   3:3 Цуккарелло (Капризов, Эддисон) – 48:31 (5x4)   4:3 Капризов (Цуккарелло, Эддисон) – 63:02 (4x3)
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