Артемий Панарин повторил клубное достижение Брэда Ричардса 11-летней давности

На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Гости в овертайме вырвали победу со счётом 3:2.
В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой в середине второго периода отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для Панарина это уже 11-е очко (3+8) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он набрал очки в пятом матче подряд со старта регулярного чемпионата.
Благодаря заброшенной шайбе Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 11 лет, кому удалось набрать очки в пяти матчах подряд в начале чемпионата. В сезоне-2011/2012 подобным достижением отметился Брэд Ричардс, и с тех пор никому среди «синерубашечников» не удавалось выдать столь яркую серию на самом старте регулярки.
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