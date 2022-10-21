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Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Каролину»

Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Каролину»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников оформил свой первый хет-трик в регулярном сезоне НХЛ. Сначала Свечников на 22-й минуте забросил шайбу после передач Себастьяна Ахо и Джейккоба Славина. Потом на 33-й минуте ему на гол отдали пасы Мартин Нечас и Брент Бёрнс. А на 44-й минуте он отличился после передач Ахо и Стефана Ноэсена.

Также за гостей забил Мартин Нечас.

За хозяев отличились в этой игре Зак Хайман, Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

Примечательно, что канадский форвард Коннор Макдэвид также оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хайман (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 08:22 (5x4)   1:1 Свечников (Ахо, Славин) – 21:38 (5x5)   2:1 Маклауд (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 28:20 (4x5)   3:1 Кейн (Макдэвид) – 30:21 (5x5)   3:2 Свечников (Нечас, Бёрнс) – 32:35 (5x5)   4:2 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 41:24 (5x5)   4:3 Свечников (Ахо, Ноэсен) – 43:38 (5x4)   5:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 45:16 (5x4)   5:4 Нечас (Ахо, Бёрнс) – 48:55 (5x4)   6:4 Макдэвид (Драйзайтль) – 59:50 (en)
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