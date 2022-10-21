Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Каролину»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.



Российский нападающий гостей Андрей Свечников оформил свой первый хет-трик в регулярном сезоне НХЛ. Сначала Свечников на 22-й минуте забросил шайбу после передач Себастьяна Ахо и Джейккоба Славина. Потом на 33-й минуте ему на гол отдали пасы Мартин Нечас и Брент Бёрнс. А на 44-й минуте он отличился после передач Ахо и Стефана Ноэсена.



Также за гостей забил Мартин Нечас.



За хозяев отличились в этой игре Зак Хайман, Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.



Примечательно, что канадский форвард Коннор Макдэвид также оформил ассистентский хет-трик.