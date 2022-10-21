Александр Овечкин повторил результат Брайана Троттье по сыгранным матчам в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности "-1". Для 37-летнего форварда этот матч стал 1279-м в НХЛ. Россиянин повторил достижение Брайана Троттье по этому показателю. Следующими целями для Овечкина являются Жан Рателль и Джеймс Патрик, на счету которых по 1280 игр. Они делят 74-е место по этому показателю.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 5 матчах, в которых записал в свой актив 2 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи при полезности "-4" и 2 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 782 гола и 633 передачи.