Александр Овечкин покорил результат Мартина Желины по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1274-м в НХЛ. Россиянин покорил достижение Мартина Желины по этому показателю. Следующей целью Овечкина является защитник «Даллас Старз» Райан Сутер, на счету которого 1276 игр. Он занимает 76-е место по этому показателю

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач при коэффициенте полезности "+9". Всего за карьеру в НХЛ на его счету 780 голов и 630 передач.