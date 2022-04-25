Александр Овечкин покорил результат Мартина Желины по сыгранным матчам в НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1274-м в НХЛ. Россиянин покорил достижение Мартина Желины по этому показателю. Следующей целью Овечкина является защитник «Даллас Старз» Райан Сутер, на счету которого 1276 игр. Он занимает 76-е место по этому показателю
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач при коэффициенте полезности "+9". Всего за карьеру в НХЛ на его счету 780 голов и 630 передач.
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
02:47
-
02:22
-
02:19
-
02:12
-
01:43
-
00:03
- 24 апреля 2022
-
23:56
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:06
-
22:47
-
22:39
-
22:11
-
21:34
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:06
-
20:05
-
19:57
-
19:50
-
19:44
-
19:32
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:18
-
18:02
-
17:36
-
17:06
Партнерский контент