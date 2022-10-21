Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин не успел помешать игроку «Оттавы» забить в пустые ворота

Овечкин не успел помешать игроку «Оттавы» забить в пустые ворота
Комментарии

Сегодня состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В концовке матча при счёте 3:2 в пользу «Оттавы» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог помешать нападающему «Сенаторз» Тайлеру Мотту забить гол в пустые ворота. Россиянин проиграл забег и не смог дотянуться до клюшки соперника, чтобы заблокировать бросок.

ВИДЕО

В прошедшем матче Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив две заброшенные шайбы и три результативные передачи при полезности «-4» и двух минутах штрафного времени.

Новость по теме
Александр Овечкин повторил результат Брайана Троттье по сыгранным матчам в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022