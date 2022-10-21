Овечкин не успел помешать игроку «Оттавы» забить в пустые ворота

Сегодня состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В концовке матча при счёте 3:2 в пользу «Оттавы» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог помешать нападающему «Сенаторз» Тайлеру Мотту забить гол в пустые ворота. Россиянин проиграл забег и не смог дотянуться до клюшки соперника, чтобы заблокировать бросок.
В прошедшем матче Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив две заброшенные шайбы и три результативные передачи при полезности «-4» и двух минутах штрафного времени.
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