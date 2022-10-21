Капитан «Монреаля» Судзуки исполнил изящный буллит в матче с «Аризоной»

В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Аризону Койотс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.



В конце второго периода капитан «Монреаля» Ник Судзуки получил право на штрафной бросок. Канадский нападающий исполнил буллит в стиле российского форварда Павла Дацюка. Судзуки на небольшой скорости подъехал к вратарю по диагонали и лёгким движением клюшки подсёк шайбу в дальний верхний угол. Аналогичный буллит исполнил Дацюк в матче с «Чикаго» 18 января 2010 в ворота финского голкипера Антти Ниеми.

ВИДЕО гола Дацюка в матче с «Чикаго».

В текущем сезоне НХЛ Судзуки набрал шесть очков (3+3). «Монреаль» одержал третью победу в пяти матчах.