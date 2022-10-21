Форвард «Колорадо» Рантанен объяснил разницу между финскими и американскими болельщиками
Поделиться
Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен объяснил разницу между финскими и американскими болельщиками.
«Если на центральном кубе показывают болельщиков на трибунах, то здесь в Америке фанаты сходят с ума, прыгают, машут руками и всё такое прочее. В Финляндии же в этом случае люди смущённо закрывают лица. Это культурная разница, которую вы наверняка заметите», — цитирует финского нападающего журналист Питер Бауг.
Рантанен с девятью (3+6) очками в четырёх проведённых матчах замыкает тройку бомбардиров НХЛ. «Колорадо» одержал две победы в четырёх матчах текущего сезона. «Эвеланш» являются действующим обладателем Кубка Стэнли. Следующий матч «лавины» проведут на домашней площадке с «Сиэтлом» 22 октября.
Новость по темеРантанен съел кашу из Кубка Стэнли и накормил собаку из трофея
Комментарии
- 21 октября 2022
-
13:11
-
12:53
-
12:21
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:02
-
10:28
-
10:04
-
09:40
-
09:25
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:10
-
07:35
-
07:12
-
07:07
-
07:05
-
06:58
-
06:48
-
06:37
-
06:26
-
06:21
-
06:11
-
06:06
-
05:40
-
05:23
-
04:51
-
04:45
-
04:37
-
04:02
-
03:50
Партнерский контент