Форвард «Колорадо» Рантанен объяснил разницу между финскими и американскими болельщиками

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен объяснил разницу между финскими и американскими болельщиками.

«Если на центральном кубе показывают болельщиков на трибунах, то здесь в Америке фанаты сходят с ума, прыгают, машут руками и всё такое прочее. В Финляндии же в этом случае люди смущённо закрывают лица. Это культурная разница, которую вы наверняка заметите», — цитирует финского нападающего журналист Питер Бауг.

Рантанен с девятью (3+6) очками в четырёх проведённых матчах замыкает тройку бомбардиров НХЛ. «Колорадо» одержал две победы в четырёх матчах текущего сезона. «Эвеланш» являются действующим обладателем Кубка Стэнли. Следующий матч «лавины» проведут на домашней площадке с «Сиэтлом» 22 октября.