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«Флорида» подпишет капитана олимпийской сборной Канады Эрика Стаала на полноценной основе

«Флорида» подпишет капитана олимпийской сборной Канады Эрика Стаала на полноценной основе
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Нападающий «Флориды Пантерз» Эрик Стаал заключит полноценное соглашение с клубом, сообщает ESPN.

Отмечается, что контракт будет подписан сроком на один год, а заработная плата 37-летнего хоккеиста составит $ 750 тыс.

Напомним, канадский нападающий в середине июля заключил пробное соглашение с «пантерами». Тогда же «Флорида» подписала однолетний контракт с его братом Марком Стаалом на $ 750 тыс.

Отметим, что Эрик ещё не дебютировал за «Пантерз». Журналистка Эмили Каплан в «Твиттере» отметила, что форвард может дебютировать за клубу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 24 октября.

Эрик Стаал зимой выступал за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» в АХЛ — «Айову Уайлд», однако предложения о полноценном контракте не получил. Хоккеист стал капитаном сборной Канады на Олимпийских играх — 2022.

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