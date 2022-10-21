«Флорида» подпишет капитана олимпийской сборной Канады Эрика Стаала на полноценной основе

Нападающий «Флориды Пантерз» Эрик Стаал заключит полноценное соглашение с клубом, сообщает ESPN.
Отмечается, что контракт будет подписан сроком на один год, а заработная плата 37-летнего хоккеиста составит $ 750 тыс.
Напомним, канадский нападающий в середине июля заключил пробное соглашение с «пантерами». Тогда же «Флорида» подписала однолетний контракт с его братом Марком Стаалом на $ 750 тыс.
Отметим, что Эрик ещё не дебютировал за «Пантерз». Журналистка Эмили Каплан в «Твиттере» отметила, что форвард может дебютировать за клубу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 24 октября.
Эрик Стаал зимой выступал за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» в АХЛ — «Айову Уайлд», однако предложения о полноценном контракте не получил. Хоккеист стал капитаном сборной Канады на Олимпийских играх — 2022.
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