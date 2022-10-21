«Металлург» всухую разгромил «Барыс», прервав трёхматчевую победную серию астанинцев

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).

На четвёртой минуте Семён Кошелев с передачи Анатолия Никонцева вывел магнитогорцев вперёд. На пятой минуте Николай Голдобин удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте Анатолий Никонцев при игре «пять на четыре» забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 17-й минуте Брендан Лайпсик, с передачи Коди Кёррана реализовав большинство, забил третий гол. На 34-й минуте Семён Кошелев оформил дубль.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 23 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Металлург» 24 октября примет «Ак Барс». Оба матча состоятся 2 октября.