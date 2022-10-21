Защитник СКА Никишин и форвард «Куньлуня» Броссо устроили яркую драку
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный СКА принимает китайский «Куньлунь Ред Стар». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
На предпоследней минуте стартового игрового отрезка защитник санкт-петербургской команды Александр Никишин и нападающий китайского коллектива Девин Броссо устроили эффектную драку. Хоккеисты обменялись серией мощнейших точных ударов. В итоге Никишин уложил Броссо на лёд. Оба хоккеиста получили по пятиминутному удалению.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что единственный гол в первом периоде на 11-й минуте забил Михаил Воробьёв.
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