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«Мы играли усердно и получили вознаграждение». Стэмкос — о победе в матче с «Флоридой»

«Мы играли усердно и получили вознаграждение». Стэмкос — о победе в матче с «Флоридой»
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал волевую победу в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ). «Молнии» проигрывали по ходу третьего периода со счётом 1:2, но сумели отыграться и вырвать победу в овертайме.

«У нас были проблемы в начале игры, поэтому мы надеемся, что хорошая победа над такой хорошей командой даст нам импульс для движения вперёд. Мы просто хотели выйти и сыграть усердно, и будь что будет. Мы сделали это и получили вознаграждение», — цитирует капитана «молний» официальный сайт НХЛ.

Стэмкос забил в пятой игре подряд и имеет на своём счету семь голов в пяти матчах. «Тампа» одержала вторую победу в сезоне. Следующий матч «молнии» проведут дома завтра, 23 октября, с «Нью-Йорк Айлендерс».

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