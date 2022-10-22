С Ткачука слетел шлем после эффектного силового приёма защитника «Тампы»

Сегодня на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости дожали соперника в овертайме, одержав победу со счётом 3:2.

Матч запомнился несколькими эпизодами с участием форварда «Пантерз» Мэтью Ткачука. В овертайме Ткачук сначала сфолил против Кучерова, ударив его клюшкой, затем припечатал к борту, а после толкнул и ударил уже лежавшего россиянина. «Тампа», получившая большинство, забила победный гол в матче.

Однако был в матче момент, когда пострадал сам Ткачук. В середине матча жёсткий силовой приём против провокатора «пантер» провёл молодой защитник «молний» Ник Пербикс, проводящий свой первый сезон в НХЛ. 24-летний игрок обороны сбил Ткачука с ног ударом в грудь, форвард «Флориды» от удара потерял шлем. По итогам эпизода штрафных минут назначено не было.

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В прошедшем матче Ткачук набрал два (1+1) очка. На старте сезона 24-летний американец набрал восемь (3+5) очков в пяти матчах.