Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук установил рекорд клуба в матче с «Тампой»
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Сегодня на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости дожали соперника в овертайме, одержав победу со счётом 3:2.
Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук в прошедшем матче отметился заброшенной шайбой и отдал результативную передачу. Таким образом, 24-летний американец стал первым игроком в истории «Пантерз», который набирал очки в каждом из пяти стартовых матчей сезона.
В текущем сезоне Ткачук, который летом перешёл из «Калгари», набрал восемь (3+5) очков в пяти матчах. В следующем матче «Флорида» на своём льду примет «Нью-Йорк Айлендерс». Матч пройдёт 24 октября. Начало — в 0:00 мск.
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