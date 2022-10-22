Ничушкин вышел в лидеры по очкам в «Колорадо» и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

В ночь на 22 октября в Денвере (США) на льду «Болл-Арены» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в которой действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой гостей в основное время со счётом 3:2.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился в матче двумя результативными передачами на Эвана Родригеса и Боуэна Байрэма. Таким образом, у россиянина в текущем сезоне стало 10 набранных очков — пять голов и пять результативных передач. Уроженец Челябинска догнал суперзвезду НХЛ Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ и делит с капитаном «Эдмонтона» второе место в лиге по этому показателю.
В текущем сезоне действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» одержал лишь две победы в пяти матчах. Ничушкин является лучшим бомбардиром «лавин» на данный момент.
- 22 октября 2022
-
10:33
-
10:07
-
09:51
-
09:32
-
09:13
-
08:51
-
08:29
-
07:06
-
06:44
-
06:23
-
05:31
-
04:33
-
03:46
- 21 октября 2022
-
23:57
-
23:25
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:16
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
21:24
-
21:18
-
21:09
-
20:55
-
20:28
-
19:51
-
19:30
-
18:58
-
18:46
-
18:28
-
17:58
-
17:40
-
17:23