Защитник «Колорадо» Макар: нам требуется пара игр на старте сезона, чтобы разогреться
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Защитник «Колорадо» Кейл Макар остался недоволен действиями команды в матче с «Сиэтлом» (2:3). Игрок обороны посетовал на недостаточное движение и недостаток общения на льду между партнёрами по команде.
«Кажется, что соперник в нашей зоне обороны двигался со скоростью миллион миль в час. Это в основном потому, что мы недостаточно шевелили ногами и не страховали друг друга в защите, не хватало общения на льду. Это действительно легко исправить. Обычно в начале сезона нашей команде требуется пара игр, чтобы разогреться… Это очень тяжёлые игры», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.
В пяти матчах текущего сезона Макар набрал пять очков за результативные передачи. «Колорадо» на старте сезона одержал лишь две победы.
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