Директор «Автомобилиста» рассказал о проблемах строительства арены в Екатеринбурге

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил о сложностях при строительстве новой хоккейной арены в Екатеринбурге. В конце августа сообщалось, что строительство дворца идёт в соответствии с графиком и сдача объекта планируется к январю 2024 года.
«Что касается импортной инженерии, то в нынешние времена трудно что-либо гарантировать. Дело даже не в стройматериалах, а в том, что это очень сложное инженерное сооружение и большинство оборудования, как ни крути, ввозится из-за границы.
Сейчас всё крайне сложно предсказать во всех сферах, включая спортивное строительство, поэтому жизнь покажет. Относительно сроков завершения строительства всё будет зависеть от того, насколько быстро оборудование будет поставляться», — приводит слова директора ТАСС.
Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец будет рассчитан на вместительность до 15 тыс. человек.
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