Нападающий «Барыса» Никита Михайлис переведён в список травмированных, сообщает официальный сайт астанинской команды.
Сообщается, что хоккеист пропустит ближайшую выездную серию команды, которая закончится 29 октября матчем с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, в котором записал на свой счёт 11 (1+10) очков.
В прошлом сезоне 27-летний казахстанский форвард провёл 47 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на счету Михайлиса пять матчей, в которых набрано два очка (1+1).
Напомним, по ходу сезона нападающий был лишён капитанской нашивки из-за невнятной игры. Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка объяснил это тем, что капитанство слишком давило психологически на нападающего. Капитаном было решено сделать Линдена Вея.
- 22 октября 2022
-
12:18
-
12:03
-
11:45
-
11:29
-
11:03
-
10:33
-
10:07
-
09:51
-
09:32
-
09:13
-
08:51
-
08:29
-
07:06
-
06:44
-
06:23
-
05:31
-
04:33
-
03:46
- 21 октября 2022
-
23:57
-
23:25
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:16
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
21:24
-
21:18
-
21:09
-
20:55
-
20:28
-
19:51
-
19:30
-
18:58