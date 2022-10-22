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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис переведён в список травмированных

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис переведён в список травмированных
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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис переведён в список травмированных, сообщает официальный сайт астанинской команды.

Сообщается, что хоккеист пропустит ближайшую выездную серию команды, которая закончится 29 октября матчем с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, в котором записал на свой счёт 11 (1+10) очков.

В прошлом сезоне 27-летний казахстанский форвард провёл 47 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на счету Михайлиса пять матчей, в которых набрано два очка (1+1).

Напомним, по ходу сезона нападающий был лишён капитанской нашивки из-за невнятной игры. Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка объяснил это тем, что капитанство слишком давило психологически на нападающего. Капитаном было решено сделать Линдена Вея.

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