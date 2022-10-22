Радулов не реализовал выход один на один с Ежовым и получил удаление

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимает уфимский «Салават Юлаев». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 15-й минуте первого периода форвард казанцев Александр Радулов не реализовал выход один на один. Кроме этого, Радулов получил две минуты штрафа за атаку вратая уфимцев Ильи Ежова.

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36-летний нападающий «Ак Барса» в текущем сезоне провёл 19 матчей за казанский клуб и набрал 15 (8+7) очков. Всего в рамках КХЛ Радулов сыграл 502 матча и набрал 596 (201+395) очков.

«Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 19 игр набрав 22 очка. «Салават Юлаев» набрал 27 очков после 20 игр и находится на третьей строчке в таблице Востока.