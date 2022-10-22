Защитник «Салавата» Панин после столкновения с Радуловым покинул лёд в крови

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимает уфимский «Салават Юлаев». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

В конце первого периода защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин после столкновения с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым получил повреждение, ударившись о борт. После столкновения защитник гостей покинул лёд в крови. Отметим, за этот силовой приём Радулов не получил удаления.

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Панин в текущем сезоне сыграл за уфимцев 18 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

«Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 19 игр набрав 22 очка. «Салават Юлаев» набрал 27 очков после 20 игр и находится на третьей строчке в таблице Востока.