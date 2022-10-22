Защитник «Салавата» Мёрфи продлил серию с набранными очками до восьми матчей

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.
На 13-й минуте второго периода защитник уфимцев Шакир Мухамадуллин забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса». Ему в этом помогли защитник Райан Мёрфи и форвард Александр Хмелевски. Таким образом, Мёрфи набирает очки в восьми матчах подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне Мёрфи сыграл за «Салават Юлаев» 19 игр, в которых забросил два гола и отдал девять результативных передач.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.
- 22 октября 2022
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