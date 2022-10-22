Елесин и Лалонд устроили драку в матче минского «Динамо» и «Локомотива»

В данный момент в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

На 17-й минуте третьего периода защитник минчан Шон Лалонд и защитник «Локомотива» Александр Елесин устроили драку.

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Каждый из хоккеистов получил пятиминутное удаление.

Шон Лалонд за 11 проведённых матчей за минское «Динамо» отметился четырьмя результативными передачами.

Елесин провёл за «Локомотив» 20 игр, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

Следующий матч минчане проведут дома с московским «Динамо» 24 октября. «Локомотив» сыграет в гостях со СКА также 24 октября.