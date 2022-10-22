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Елесин и Лалонд устроили драку в матче минского «Динамо» и «Локомотива»

Елесин и Лалонд устроили драку в матче минского «Динамо» и «Локомотива»
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В данный момент в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

На 17-й минуте третьего периода защитник минчан Шон Лалонд и защитник «Локомотива» Александр Елесин устроили драку.

ВИДЕО

Каждый из хоккеистов получил пятиминутное удаление.

Шон Лалонд за 11 проведённых матчей за минское «Динамо» отметился четырьмя результативными передачами.

Елесин провёл за «Локомотив» 20 игр, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

Следующий матч минчане проведут дома с московским «Динамо» 24 октября. «Локомотив» сыграет в гостях со СКА также 24 октября.

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