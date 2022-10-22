«У Панина сломан нос, пока улыбается». Наставник «Салавата» — о травме капитана команды

Главный тренер «Салвата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) и рассказал о состоянии защитника клуба Григория Панина.

«Важный матч для нас, принципиальный соперник, это была игра плей-офф. Для многих ребят в нашем коллективе это, возможно, такой первый матч по накалу. «Ак Барс» прессинговал до конца, не сдавался, трудный матч для нас. Отдельное спасибо нашим болельщикам в Казани, их было слышно все 60 минут.

У Панина сломан нос, вроде сотрясения нет. Посмотрим, как завтра будет, пока улыбается», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Панин получил повреждение в столкновении с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым в концовке первого периода и не смог продолжить встречу.