«У Панина сломан нос, пока улыбается». Наставник «Салавата» — о травме капитана команды
Поделиться
Главный тренер «Салвата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) и рассказал о состоянии защитника клуба Григория Панина.
«Важный матч для нас, принципиальный соперник, это была игра плей-офф. Для многих ребят в нашем коллективе это, возможно, такой первый матч по накалу. «Ак Барс» прессинговал до конца, не сдавался, трудный матч для нас. Отдельное спасибо нашим болельщикам в Казани, их было слышно все 60 минут.
У Панина сломан нос, вроде сотрясения нет. Посмотрим, как завтра будет, пока улыбается», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, Панин получил повреждение в столкновении с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым в концовке первого периода и не смог продолжить встречу.
Комментарии
- 22 октября 2022
-
19:53
-
19:36
-
19:29
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:47
-
18:37
-
18:28
-
18:20
-
18:10
-
17:54
-
17:44
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
16:46
-
16:21
-
16:06
-
15:47
-
15:07
-
14:27
-
14:08
-
13:51
-
13:17
-
12:46
-
12:18
-
12:03
-
11:45
-
11:29
-
11:03
-
10:33
-
10:07
-
09:51
-
09:32
Партнерский контент