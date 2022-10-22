Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В. Козлов: «Ак Барс» с их составом — хороший раздражитель для любой команды КХЛ

В. Козлов: «Ак Барс» с их составом — хороший раздражитель для любой команды КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:2), а также рассказал, что изменилось в игре уфимцев после первого «зелёного дерби» в сентябре.

«Конечно, мы играли по счёту, с «Ак Барсом» раскрываться нельзя. Дома мы как раз слишком открыто с ними играли, и они воспользовались этим моментом. Ежов – молодец. Он сделал ключевые сейвы сегодня, и в принципе мы довольны работой нашей вратарской бригадой.

После первого «зелёного дерби» сделали выводы, оно стало поучительным для нас. Мы поняли, что должны играть все вместе и работать с первой до последней минуты. «Ак Барс» всегда был принципиальным соперником для «Салавата», а с их сегодняшним составом Казань – хороший раздражитель для любой команды в КХЛ», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме
«У Панина сломан нос, пока улыбается». Наставник «Салавата» — о травме капитана команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022