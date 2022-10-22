В. Козлов: «Ак Барс» с их составом — хороший раздражитель для любой команды КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:2), а также рассказал, что изменилось в игре уфимцев после первого «зелёного дерби» в сентябре.
«Конечно, мы играли по счёту, с «Ак Барсом» раскрываться нельзя. Дома мы как раз слишком открыто с ними играли, и они воспользовались этим моментом. Ежов – молодец. Он сделал ключевые сейвы сегодня, и в принципе мы довольны работой нашей вратарской бригадой.
После первого «зелёного дерби» сделали выводы, оно стало поучительным для нас. Мы поняли, что должны играть все вместе и работать с первой до последней минуты. «Ак Барс» всегда был принципиальным соперником для «Салавата», а с их сегодняшним составом Казань – хороший раздражитель для любой команды в КХЛ», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 октября 2022
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