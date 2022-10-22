Главный тренер «Локомотива»: заманили нас, мы слишком рано поверили в победу

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (2:5) и дал оценку игре защитника ярославцев Александра Елесина.
«Заманили нас, мы слишком рано поверили в победу. За это и расплатились. Травмированные? У нас в заявке было достаточно народу. В «Локомотиве» есть другие лидеры, которые должны тащить. Исаев? Не считаю, что ошиблись с выбором голкипера. Случаются разные игры. Каждый может ошибиться, вопрос – как реагировать на ошибку. Надеюсь, Даниил правильно среагирует.
Мало бросков? Соперник шайбу держал, мы не могли бросать. Игра у нас не получилась в двух периодах. Дисциплина Елесина и Полунина? Я считаю, что Елесин делал всё правильно. Хоккей – мужской вид спорта. Что касается четырёх минут штрафа, то я не видел момента. Не думаю, что это было специально. Не в этом проблема. Счёт был плохим до удаления Полунина. В игре нельзя упускать нить, потому что всё может кувыркнуться с ног на голову. Для нас эта игра должна стать опытом. Нельзя отпускать инициативу, себя нужно напрягать все три периода», — цитирует Никитина сайт КХЛ.
После поражения «Локомотив» остался на втором месте в таблице Западной конференции, минчане поднялись на одну строчку и занимают восьмое место в таблице Запада.
- 22 октября 2022
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