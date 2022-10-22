Тренер минского «Динамо» Вудкрофт рассказал о победе над «Локомотивом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (5:2) и рассказал, как повлияла драка защитника минчан Шона Лалонда на его команду.

«Я думаю, что мы начали не очень уверенно. Не скажу, что сонно – именно неуверенно. Где-то что-то не получалось. У нас заняло 10 минут, чтобы вернуться в игру. За эти 10 минут пропустили два гола. Конечно, мы играли не идеально. Но благодаря хорошему форчеку, хорошей интенсивности, хорошей работе удалось перевернуть игру. Шаг за шагом мы делали то, что и просили от игроков. Даже первый гол, когда Демченко всё сделал для партнёров – один из примеров. Во втором периоде мы вышли ментально подготовленными, голодными, хотели выиграть.

Появился командный дух. Этого нам не хватало. А теперь дух вернулся к «Динамо». Большой вклад в это внёс Шон Лалонд – своей дракой. Было глупое решение напасть на него, потому что Шон – боевой парень. После драки у нас было хорошее настроение, хорошая энергия на скамейке. В перерыве рассказали, как нужно дальше действовать. Сразу после начала третьего периода Барберио забросил шайбу. Отлично начали период. На протяжении третьего отрезка команда показывала свою работоспособность, свою уверенность и желание побеждать. Мы показали лучшие качества. Очень рад за команду, очень рад победить. Ребятам после матча сказал, что рад возвращению командного духа. Надеюсь, получится победить в следующем матче» — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.

Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома с одноклубниками из Москвы 24 октября. В этот же день «Локомотив» сыграет в гостях со СКА.