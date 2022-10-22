Нападающий «Ак Барса» Шипачёв: если будем сильно переживать, станет ещё хуже

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3) и рассказал, как казанская команда себя чувствует при череде поражений.

«Как оценю этот матч? Готовились к серьёзной игре, но вышли и пропустили два гола. Наверное, были какие-то ошибки, будем их разбирать. Только пытались выровнять игру, и получали удаление. Только начинаем нормально играть – опять удаление. Думаю, поработаем, и всё будет нормально.

Почему очень эмоционально отмечал гол? Отыгрывались, потому что любая шайба важна. Мы эти голы сейчас по праздникам забиваем, пока вот такая игра, все пытаются переломить ситуацию. Команде тяжело забрасывать шайбы, поэтому радуемся любому голу, кто бы ни забивал – я, Сафон [Илья Сафонов], кто угодно.

Как мы сами себя чувствуем в ситуации, когда мало шайб и есть давление извне? Сейчас приду домой, дети мне скажут: «Папа, ты лучший», и я буду на позитиве. До этого поработаю в зале, есть тренер по физподготовке, который нас готовит к играм. Вся команда переживает на самом деле, но, если будем сильно переживать, станет ещё хуже.

Почувствовал особый статус матча после первого домашнего «зелёного дерби»? Да, я бы хотел поблагодарить болельщиков. Очень приятно, когда столько людей болеют за тебя. И обидно, что мы не смогли сегодня дожать соперника, хотя были моменты, могли забивать. Но что есть, то есть, будем готовиться к следующей игре. Спасибо большое, что болельщики приходят, это очень важно для нас», — цитирует Шипачёва сайт «Ак Барса».

Шипачёв в сезоне-2022/2023 сыграл за казанцев 20 игр, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.