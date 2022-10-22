«Нью-Джерси» одержал третью победу подряд, обыграв «Сан-Хосе» дома

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершился матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) одержали хозяева.
В первом периоде команды счёт не открыли. Во втором периоде на 14-й минуте счёт в матче открыл Егор Шарангович, перехватив шайбу в зоне «акул». Спустя две минуты удвоил преимущество хозяев Доусон Мерсер с передач Нико Хишира и Йеспера Братта. Через 32 секунды одну шайбу отыграл нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк с передач Скотта Харрингтона и Оскара Линдблома. В третьем периоде заброшенных шайб не было.
Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт дома с «Вашингтоном» в ночь на 25 октября. «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Филадельфией» в ночь на 24 октября.
- 22 октября 2022
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