«Сент-Луис» победил «Эдмонтон». Тарасенко набрал шестое очко в трёх матчах сезона

В Эдмонтоне (Канада) на льду арены «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



«Сент-Луис» вышел вперёд на шестой минуте первого периода, когда российский нападающий Владимир Тарасенко выступил ассистентом Тори Крюга. С минимальным преимуществом команда выигрывала практически до финальной сирены, но на исходе 59-й минуты игры Джастин Фолк с передачи Роберта Томаса окончательно снял все вопросы.



Для «Сент-Луис Блюз» это третий успех в стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги. Команда стартовала с победы над «Коламбусом» (5:2), а в следующем матче в овертайме обыграла «Сиэтл» (4:3).

У Тарасенко уже шесть набранных очков в сезоне-2022/2023. Он оформил дубль с «Коламбусом», а в игре с «Сиэтлом» отметился ассистентским хет-триком. Для сравнения, год назад Владимир в трёх стартовых матчах отдал две результативные передачи.

В матче также поучаствовали ещё два российских игрока «Сент-Луиса». Алексей Торопченко провёл на льду 9 минут 47 секунд, Иван Барбашёв отыграл 15 минут 41 секунду. Оба совершили по одному броску по воротам.